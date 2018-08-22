Впервые в Узбекистане городские власти выпустят облигации

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. С 1 сентября запускается правовой эксперимент по внедрению особого порядка управления в городе Ташкенте. Запланированные мероприятия направлены на устранение проблем, сдерживающих рост и модернизацию отраслей экономики, развитие социальной сферы. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О правовом эксперименте по внедрению особого порядка управления в городе Ташкенте", которым предусматривается проведение ряда мер в этом направлении.

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Согласно одному из пунктов указа, хокиму города Ташкента дано разрешение привлекать свободные средства населения на реализацию рентабельных инвестиционных проектов.

Финансы, вырученные от продажи облигаций, планируется направлять на проекты, одобренные или разработанные Национальным агентством проектного управления при президенте Республики Узбекистан, путем выпуска ценных бумаг в виде облигаций города Ташкента или акций вновь создаваемых хозяйственных обществ.

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Министерству финансов и Центру по координации и развитию рынка ценных бумаг поручено оказывать администрации города содействие в эмиссии этих облигаций.

Кроме того, администрация города и районов должна будет открыть сайты, с помощью которых граждане смогут вносить свои предложения и идеи о том, на какие цели лучше расходовать средства, полученные от выпуска облигаций. Приоритет будет отдаваться наиболее востребованным жителями столицы проектам.