Впервые в Узбекистане городские власти выпустят облигации

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. С 1 сентября запускается правовой эксперимент по внедрению особого порядка управления в городе Ташкенте. Запланированные мероприятия направлены на устранение проблем, сдерживающих рост и модернизацию отраслей экономики, развитие социальной сферы. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О правовом эксперименте по внедрению особого порядка управления в городе Ташкенте", которым предусматривается проведение ряда мер в этом направлении.
Финансы, вырученные от продажи облигаций, планируется направлять на проекты, одобренные или разработанные Национальным агентством проектного управления при президенте Республики Узбекистан, путем выпуска ценных бумаг в виде облигаций города Ташкента или акций вновь создаваемых хозяйственных обществ.
Кроме того, администрация города и районов должна будет открыть сайты, с помощью которых граждане смогут вносить свои предложения и идеи о том, на какие цели лучше расходовать средства, полученные от выпуска облигаций. Приоритет будет отдаваться наиболее востребованным жителями столицы проектам.