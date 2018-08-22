Французская CIFAL интересуется проектом строительства АЭС в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Французская компания CIFAL планирует оказать содействие агентству "Узатом" в переговорах с госкорпорацией "Росатом" о проекте строительства АЭС в республике, сообщает РИА Новости cо ссылкой на телеканал "Узбекистан 24".

В начале июля пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что с госкорпорацией "Росатом" достигнуто соглашение о строительстве атомной электростанции в республике.

Комплекс будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 тысячи МВт каждый.

Позднее президент страны Шавкат Мирзиеев подписал указ о создании агентства развития атомной энергетики республики - "Узатом", которое будет осуществлять госполитику в данной сфере.

"Французская CIFAL проявляет интерес к оказанию агентству "Узатом" содействия в проведении совместно технических, коммерческих и финансовых переговоров с российской стороной по проекту строительства АЭС в Узбекистане", - говорится в сюжете телеканала, который ссылается на данные CIFAL.

Как отмечается, французская компания готова предоставить свои "ноу-хау" для подготовки специалистов Узбекистана в сфере атомной энергетики.

Коме того, компания готова оказать содействие в выборе оборудования для строительства и запуска АЭС, решении вопросов финансирования проекта по согласованию с узбекской и российской сторонами.

© Sputnik / Евгений Биятов "Росатом" поставит Узбекистану партию ядерного топлива

Напомним, в декабре "Росатом" и правительство Узбекистана подписали в Ташкенте соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между двумя странами в области мирного использования атомной энергии.

Также "Росатом" предложил узбекской стороне построить в республике современную двухблочную АЭС в составе блоков поколения "три плюс" с реакторными установками ВВЭР-1200. В конце мая 2018 года Узбекистан предложил России построить АЭС в Навоийской области.