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Узбекистан заключил с Таджикистаном контракты на 130 миллионов долларов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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В середине августа более 400 представителей обеих стран приняли участие в бизнес-форуме.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Узбекистан и Таджикистан заключили контракты на более, чем 130 миллионов долларов, сообщает Kommersant.uz.

Бизнес-форум "Сделано в Таджикистане" с участием более 400 представителей бизнес-кругов обеих стран прошел  16 августа.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время визита в Узбекистан
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Стороны договорились о взаимодействии в нефтегазовой, металлургической, машиностроительной, химической, электротехнической, строительной и других сферах.

На прошлой неделе впервые за 17 лет состоялся визит президента Таджикистана в Узбекистан. Эмомали Рахмон подписал с Шавкатом  Мирзиёевым  27 документов о сотрудничестве в ряде сфер и Совместное заявление, они договорились по спорным вопросам о государственной границе, а также посетили завод Artel в Ташкенте, ознакомились с процессом сборки телевизоров и кондиционеров, открыли выставку промышленной продукции Таджикистана в Ташкенте.

Теги:
Узбекистан, бизнес, Таджикистан



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