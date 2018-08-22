Узбекистан заключил с Таджикистаном контракты на 130 миллионов долларов

В середине августа более 400 представителей обеих стран приняли участие в бизнес-форуме.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Узбекистан и Таджикистан заключили контракты на более, чем 130 миллионов долларов, сообщает Kommersant.uz.

Бизнес-форум "Сделано в Таджикистане" с участием более 400 представителей бизнес-кругов обеих стран прошел 16 августа.

Стороны договорились о взаимодействии в нефтегазовой, металлургической, машиностроительной, химической, электротехнической, строительной и других сферах.

На прошлой неделе впервые за 17 лет состоялся визит президента Таджикистана в Узбекистан. Эмомали Рахмон подписал с Шавкатом Мирзиёевым 27 документов о сотрудничестве в ряде сфер и Совместное заявление, они договорились по спорным вопросам о государственной границе, а также посетили завод Artel в Ташкенте, ознакомились с процессом сборки телевизоров и кондиционеров, открыли выставку промышленной продукции Таджикистана в Ташкенте.