Евро превысил 79 рублей впервые с апреля

Доллар, в свою очередь, перешел планку в 68 рублей впервые с 13 августа.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Курс евро в России впервые с 11 апреля превысил 79 рублей, а курс доллара – 68 рублей с 13 августа, сообщает РИА Новости.

В среду американская валюта росла на 75 копеек, европейская – на 1,1 рубля и на небольшой период задержалась на отметке в 79,02 рубля.

© Sputnik / Курс доллара превысил 68 рублей впервые за 2 года

При этом эксперты не прогнозируют дальнейшего ослабления рубля, так как уже на этой неделе вступает новый пакет санкций США против РФ.

Кроме того, снижается и курс доллара по отношению к другим мировым валютам на фоне критики Дональда Трампа Федеральной резервной системы Штатов.

Белый дом заявил о новых мерах, направленных на Россию, на прошлой неделе во вторник. Страна вводит ограничения для российских чиновников и бизнесменов. Ситуация связана с ситуацией в британском Солсбери и подозрениями Запада о причастности Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.