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Посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашрафханов

Посол: товарооборот между РФ и Узбекистаном в 2018 году вырос почти на треть

Sputnik
Экономика
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По итогам шести месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами достиг уже 2,8 млрд долларов, заявил посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов.

ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам шести месяцев 2018 года увеличился почти на треть по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и достиг 2,8 млрд долларов, заявил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов на брифинге.

"Россия традиционно является крупнейшим и ключевым партнерам Узбекистана. По итогам прошлого года товарооборот между старанами увеличился на 15% и составил 4,8 млрд долларов", - отметил посол.

По словам Ашрафханова, если темпы наращивания сотрудничества между Россией и Узбекистаном сохранятся, к концу этого года товарооборот двух стран должен превысить 5 млрд долларов. При этом, оба государства ставят целью довести этот показатель до 6 млрд долларов.

Пункт таможенного оформления на границе
© Sputnik / Руслан Кривобок
Товарооборот между Узбекистаном и РФ в 2018 году может достигнуть $6 млрд
"Большой потенциал имеется в развитии инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации", - добавил дипломат.

Он добавил, что с начала 2018 года объем привлеченных инвестиций из России в Узбекистан составил 600 миллионов долларов. За это время в республике бпоявились 114 новых предприятий с российским капиталом. Некоторые из них - со 100%-ным участием. Таким образом, по количеству вновь открытых предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане Россия занимает первое место.

 




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