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Пробка из фур на границе

Поток транспорта на границе Узбекистана и Казахстана перераспределят

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Экономика
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Таможенники Узбекистана и Казахстана перераспределяют скопившийся на границе транспорт. Через пункт "Яллама" - "Б.Конысбаева" будут пропускать грузы, которые следуют транзитом через Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Проблему с пробками на границе Узбекистана и Казахстана, где на прошлой неделе образовалась огромная очередь из сотен фур, решают при помощи перераспределения транспортных потоков, сообщает Sputnik Казахстан.

Главы таможенных служб Казахстана и Узбекистана договорились перенаправить транзитный поток в три пропускных пункта -  "Капланбек" (Казахстан) – "Навои" (Узбекистан), "Казыгурт" (Казахстан) – "С.Наджимов" (Узбекистан), "Атамекен" (Казахстан) – "Сырдарья" (Узбекистан). 
Эти пункты имеют международный статус и работают в режиме 24/7.

Пробка из фур на границе
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Пробкам – нет: на границе с Казахстаном стали пропускать больше грузовиков
Комитет госдоходов Минфина Казахстана сообщает, что через пропускной пункт "Б.Конысбаева" (Казахстан) – "Яллама" (Узбекистан) будут пропускать грузы, которые следуют только транзитом через Узбекистан.

Напомним, ранее комитет занялся увеличением пропускной способности на пункте пропуска "Б.Конысбаева" на границе с Узбекистаном.

С 1 по 7 августа скопление грузовиков увеличилось до 315 единиц. Комитет госдоходов направил письма в Таможенную службу Узбекистана. В итоге пропуск автотранспорта вырос до 160 единиц, к 18 августа число машин на границе снизилось до 60.

Кроме того, 18 августа с рабочим визитом в Туркестанскую область РК в целях контроля ситуации и поиска решения проблемы прибыл председатель комитета Ардак Тенгебаев.

Как отмечалось, проблема связана с увеличением количества грузов, которые перевозят через транзитный коридор Казахстана.

Теги:
грузовик, пробка, Казахстан, Узбекистан



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