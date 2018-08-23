Казахский банк уже занимается подачей документов в регуляторы двух стран.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Народный банк Казахстана планирует открыть филиал в Узбекистане до конца текущего года, сообщает агентство LS Aqparat.

"В настоящее время мы находимся на стадии подачи разрешительных документов в регуляторы Казахстана и Узбекистана", - заявила председатель казахского Народного банка Умут Шаяхметова.

Кроме того, у новой структуры уже создан совет директоров.

Ранее банк заключил с Ташкентом соглашение, согласно которому казахские финансовые учреждения могут открывать представительства в РУ.