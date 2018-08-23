В Узбекистане открыт крупнейший цементный завод

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В Сурхандарьинской области открыли цементный завод, который обещает стать крупнейшим производителем в стране, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Планируемая мощность – полтора миллиона тонн продукта в год, стоимость строительства превышает 212 миллионов долларов.

Предприятие строила компания "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", это второй подобный проект. В 2014 году был введен в эксплуатацию цементный завод в Джизакской области, годовая производственная мощность которого на сегодня составляет 760 тысяч тонн общестроительного цемента.

Ранее цементный завод стоимостью 213 миллионов долларов открыли в Сурхандарьинской области. Возведением занималась турецкая компания Dal Teknik Makina, Узбекистан заключил с ней контракт осенью 2015 года.