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Цементный завод

В Узбекистане открыт крупнейший цементный завод

© Sputnik / Евгений Козырев
Экономика
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Торжественная церемония открытия Шерабадского цементного производства состоялась в Сурхандарьинской области.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В Сурхандарьинской области открыли цементный завод, который обещает стать крупнейшим производителем в стране, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Планируемая мощность – полтора миллиона тонн продукта в год, стоимость строительства превышает 212 миллионов долларов.

Предприятие строила компания "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", это второй подобный проект. В 2014 году был введен в эксплуатацию цементный завод в Джизакской области, годовая производственная мощность которого на сегодня составляет 760 тысяч тонн общестроительного цемента.

Ранее цементный завод стоимостью 213 миллионов долларов открыли в Сурхандарьинской области. Возведением занималась турецкая компания Dal Teknik Makina, Узбекистан заключил с ней контракт осенью 2015 года.

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Теги:
Сурхандарьинская область, завод, цемент



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