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Основатель IRIS Business Service Limited Сваминатан Субраманиам посетил УзРТСБ

Индия внедрит современные технологии электронных торгов в Узбекистане

© УзРТСБ
Экономика
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Сейчас индийцы знакомятся с порядком формирования финансовой отчетности и практикой внедрения информационных технологий на узбекской бирже.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Индийская компания IRIS Business Service Limited займется внедрением в Узбекистане современных информационных технологий, используемых в процессе торговых операций на биржевых рынках. Об этом сообщает пресс-служба УзРТСБ.

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Основатель фирмы Сваминатан Субраманиам с этой целью приезжал для переговоров в Ташкент. Он ознакомился с электронной системой биржевых торгов, механизмом взаиморасчетов через Расчетно-клиринговую палату, порядком формирования финансовой отчетности и практикой внедрения информационных технологий на бирже.

По итогам встречи стороны договорились продолжить более детальное обсуждение дальнейшего сотрудничества.

Продукты IRIS Business Service Limited применяются во всем мире в области электронного сбора и анализа финансовой информации. Филиалы компании работают в США, Сингапуре, Великобритании и ОАЭ.

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Теги:
торги, Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, Узбекистан, Индия



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