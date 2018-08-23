Индия внедрит современные технологии электронных торгов в Узбекистане

Сейчас индийцы знакомятся с порядком формирования финансовой отчетности и практикой внедрения информационных технологий на узбекской бирже.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Индийская компания IRIS Business Service Limited займется внедрением в Узбекистане современных информационных технологий, используемых в процессе торговых операций на биржевых рынках. Об этом сообщает пресс-служба УзРТСБ.

© Sputnik / Евгений Биятов Абдулазиз Камилов посетил Посольство Индии в Ташкенте

Основатель фирмы Сваминатан Субраманиам с этой целью приезжал для переговоров в Ташкент. Он ознакомился с электронной системой биржевых торгов, механизмом взаиморасчетов через Расчетно-клиринговую палату, порядком формирования финансовой отчетности и практикой внедрения информационных технологий на бирже.

По итогам встречи стороны договорились продолжить более детальное обсуждение дальнейшего сотрудничества.

Продукты IRIS Business Service Limited применяются во всем мире в области электронного сбора и анализа финансовой информации. Филиалы компании работают в США, Сингапуре, Великобритании и ОАЭ.