Греция готова инвестировать в туризм Узбекистана

Госкомтуризм ведет переговоры о запуске авиарейса Афины-Ташкент-Афины и открытия греческого визового центра.

ТАШКЕНТ, 24 авг -Sputnik. Греческие бизнесмены и представители МИДа Греции прибыли в Ташкент для обсуждения вопросов развития сотрудничества в сфере туризма. В рамках встречи стороны обменялись мнениями по подготовке переговоров о запуске авиарейса Афины-Ташкент-Афины и открытия греческого визового центра - сообщает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

Представители греческой делегации обсудили с руководством Госинспекции Узбекистана по надзору за безопасностью полетов и НАК "Узбекистон хаво йуллари" детали запуска авиарейса из Ташкента в Афины и из Афин в Ташкент, на воздушных суднах Orange2Fly.

Также состоялся конструктивный диалог с туристическими компаниями о налаживании сотрудничества и увеличении туристического потока.

Государственный комитет по развитию туризма Республики Узбекистан, Генеральное консульство Узбекистана в Греции, Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов оказывают всестороннее содействие для скорейшего решения обсуждаемых задач.

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Кроме того, греческая делегация побывала в Самарканде, где ознакомилась с достопримечательностями и оценила туристический потенциал города.

По итогам визита греческие бизнесмены подтвердили свой интерес к дальнейшему сотрудничеству. Руководство авиакомпании Orange2Fly заявило о готовности в дальнейшем инвестировать в туристическую отрасль Узбекистана.