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Женщина покупает лекарства в аптеке

Сеть аптек "Дори-Дармон" могут передать американской компании

Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Договор планируется подписать сроком на пять лет с возможным продлением в случае выполнения бизнес-плана.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Сеть узбекистанских аптек "Дори-Дармон" могут передать в доверительное управление американской компании United Investment Healthcare Group, говорится в постановлении президента.

Инициатива исходит от Министерства здравоохранения республики, договор планируется в ближайшее время подписать на пять лет с возможным продлением на тот же срок в случае исполнения утвержденного бизнес-плана.

"Размер бонуса исчисляется от суммы чистой прибыли АК "Дори-Дармон" в зависимости от выполнения параметров бизнес-плана, а также от суммы чистой прибыли, полученной акционерной компании сверх установленного бизнес-планом размера за счет части дивидендов, начисляемых по государственной доле в уставном капитале АК "Дори-Дармон" по итогам финансового года", - уточняется в документе.

При этом на время заключения договора, на который сторонам отвели один месяц, государственные медицинские организации должны закупать лекарства у "Дори-Дармон" в порядке исключения без проведения обычных процедур.

Теги:
Соединенные Штаты Америки, управление, аптека



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