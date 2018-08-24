Прозрачная система: узбекистанцы смогут участвовать в распределении бюджета

Не менее 10% дополнительных источников начнут в ближайшее время направлять на финансирование мероприятий, сформированных на основе мнения общественности.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. С 2019 года в Узбекистане могут ввести новый механизм распределения бюджетных средств, в нем смогут участвовать граждане, сообщает Национальное информационное агентство.

Не менее 10% дополнительных источников бюджетов районов и городов направят на финансирование мероприятий, которые формируются на основе общественного мнения.

"Министерству финансов совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан до 1 января 2019 года обеспечить запуск и функционирование информационного портала "Открытый бюджет" (далее – Портал)", - уточняется в постановлении президента.

Документ "О мерах по обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном процессе" был опубликован 23 августа.

Кроме того, проекты государственного бюджета, основные направления налоговой политики и отчеты об исполнении теперь подлежат обязательному общественному обсуждению, только после него разработки будут направлять в законодательную палату Олий Мажлиса.