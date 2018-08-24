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Бизнес-форум Делай бизнес в Ташкентской области

Свыше 250 миллионов долларов инвестируют в Ташобласть Япония, КНР и Корея

Министерство инвестиционного развития Узбекистана
Экономика
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Кроме того, в Ташкентской области появится индустриальная зона предприятий Китая.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Предприятия Китая, Японии и Южной Кореи подписали меморандумы о реализации различных проектов в Ташкентской области на сумму около 250 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиционного развития Узбекистана.

Бизнес-форум Делай бизнес в Ташкентской области
Министерство инвестиционного развития Узбекистана
Бизнес-форум "Делай бизнес в Ташкентской области"

Фируз Гулямов, заместитель начальника управления Министерства юстиции Узбекистана
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Гулямов: сейчас самое подходящее время инвестировать в Узбекистан
Стороны договорились о сотрудничестве в рамках Международного бизнес-форума, в котором приняли участие главы дипломатических миссий, торговые атташе и предприниматели из более чем 35 стран. Всего на мероприятие приехали свыше 500 человек.

В рамках форума прошли презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала региона, состоялась выставка продукции, произведенной в Ташкентской области.

Также были подписаны договоры о создании в Ташкентской области индустриальной зоны предприятий Китая.

Кроме того, были достигнуты договоренности об увеличении экспорта в Россию сельскохозяйственной продукции.

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Теги:
Ташкентская область, Инвестиции, Южная Корея, Япония, Китай



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