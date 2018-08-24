Свыше 250 миллионов долларов инвестируют в Ташобласть Япония, КНР и Корея

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Предприятия Китая, Японии и Южной Кореи подписали меморандумы о реализации различных проектов в Ташкентской области на сумму около 250 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиционного развития Узбекистана.
В рамках форума прошли презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала региона, состоялась выставка продукции, произведенной в Ташкентской области.
Также были подписаны договоры о создании в Ташкентской области индустриальной зоны предприятий Китая.
Кроме того, были достигнуты договоренности об увеличении экспорта в Россию сельскохозяйственной продукции.