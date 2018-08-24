Свыше 250 миллионов долларов инвестируют в Ташобласть Япония, КНР и Корея

Кроме того, в Ташкентской области появится индустриальная зона предприятий Китая.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Предприятия Китая, Японии и Южной Кореи подписали меморандумы о реализации различных проектов в Ташкентской области на сумму около 250 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиционного развития Узбекистана.

Министерство инвестиционного развития Узбекистана Бизнес-форум "Делай бизнес в Ташкентской области"

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках Международного бизнес-форума, в котором приняли участие главы дипломатических миссий, торговые атташе и предприниматели из более чем 35 стран. Всего на мероприятие приехали свыше 500 человек.

В рамках форума прошли презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала региона, состоялась выставка продукции, произведенной в Ташкентской области.

Также были подписаны договоры о создании в Ташкентской области индустриальной зоны предприятий Китая.

Кроме того, были достигнуты договоренности об увеличении экспорта в Россию сельскохозяйственной продукции.