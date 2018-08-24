GM Uzbekistan возобновляет продажи автомобилей

Некоторые модели автомобилей продаются по новым ценам. Стоимость наиболее доступных и популярных у населения моделей Nexia, Spark, Cobalt остается без изменения.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Компания "Дженерал Моторс Узбекистан" утвердила новые розничные цены на автомобили в национальной валюте. Руководство компании приняло решение о необходимости повышения розничных цен на отдельные модели производимых автомобилей почти на 8 процентов, сообщает пресс-служба концерна.

При этом розничные цены на наиболее доступные и популярные среди населения модели Nexia, Spark и Cobalt остаются без изменения.

При принятии решения учитывались тяжелое финансовое состояние АО "Дженерал Моторс Узбекистан" и нерентабельность производства отдельных моделей автомобилей. За счет оптимизации ставок акцизного налога и снижения дилерской маржи удалось не допустить резкого роста цен.

© Sputnik / Антон Денисов GM Uzbekistan увеличит цены на свои авто на экспортных рынках

Как отмечается, при сохранении розничных цен на автомобили и ставок акцизного налога компания, а значит и государство, как главный акционер, по итогам 2018 года получили бы огромные убытки, которые в будущем могут обременить рядовых налогоплательщиков, даже если они не приобретали автомобили.

Сообщается, что поставка автомобилей по заключенным до 1 августа 2018 года договорам, по которым произведена предоплата не менее 85% физическими лицами и стопроцентная оплата со стороны юридических лиц, будет осуществляться по ценам и в сроки, указанные в договорах.