К приезду Лукашенко в Узбекистане запустят завод по производству спецтехники

Также страны намерены открыть совместный комплекс по хранению, очистке и сушке зерна.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Узбекистан и Беларусь к приезду Александра Лукашенко в Ташкент запустят завод по производству дорожно-строительной техники, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на премьер-министра Беларуси Михаила Русого.

Совместное предприятие создали СП "Амкадор" и компания "Агротехмаш".

© Sputnik / Виктор Толочко В Ташкенте появится сервисный центр "БелАЗа"

Также страны намерены открыть комплекс по хранению, очистке и сушке зерна, отметил Русый во время переговоров заседания узбекско-белорусской межправкомиссии в Ташкенте.

Кроме того, как сообщил вице-премьер Узбекистана Нодир Отажонов, Узбекистан намерен довести товарооборот с Беларусью в 2018 году до 500 миллионов долларов.

Напомним, за январь-июль этого года товарооборот между Узбекистаном и Беларусью увеличился в 2,8 раза и составил 229,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко посетит Узбекистан с официальным визитом 12-14 сентября.