К приезду Лукашенко в Узбекистане запустят завод по производству спецтехники

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Узбекистан и Беларусь к приезду Александра Лукашенко в Ташкент запустят завод по производству дорожно-строительной техники, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на премьер-министра Беларуси Михаила Русого.
Совместное предприятие создали СП "Амкадор" и компания "Агротехмаш".
Также страны намерены открыть комплекс по хранению, очистке и сушке зерна, отметил Русый во время переговоров заседания узбекско-белорусской межправкомиссии в Ташкенте.
Кроме того, как сообщил вице-премьер Узбекистана Нодир Отажонов, Узбекистан намерен довести товарооборот с Беларусью в 2018 году до 500 миллионов долларов.
Напомним, за январь-июль этого года товарооборот между Узбекистаном и Беларусью увеличился в 2,8 раза и составил 229,5 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко посетит Узбекистан с официальным визитом 12-14 сентября.