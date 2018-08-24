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Узбекистан и Россия проведут заседание межправкомиссии в сентябре в Москве

Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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Стороны согласовали вопрос заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в пятницу в Ташкенте обсудил с представителями министерств и ведомств Узбекистана подготовку очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится в сентябре в Москве, сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

Президент Российской Федерации В.В. Путин
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По данным пресс-службы, в пятницу в министерстве финансов Узбекистана состоялась встреча с делегацией РФ во главе с Орешкиным, в которой приняли участие ведущие руководители профильных министерств и ведомств двух стран. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества, в частности, в энергетическом секторе, сельском хозяйстве, а также организации и обеспечение трудовой миграции.

"Стороны согласовали вопрос заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая ожидается в сентябре 2018 года в Москве", - говорится в сообщении.

Одной из основных тем переговоров стал предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан, запланированный в октябре, уточнили в минфине.

"Нас радует, что динамика наших взаимоотношений с каждым днем набирает обороты", - приводит слова Орешкина пресс-служба минфина Узбекистана.

По данным узбекской статистики, в январе-июне товарооборот между двумя странами увеличился на 27,5% до 2, 836 миллиарда долларов, в том числе экспорт из Узбекистана - до 1, 022 миллиарда долларов (+5,8%), импорт – до 1 814 миллиарда долларов (+44,2%).

Теги:
Владимир Путин, заседание, Узбекистан, Россия



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