Неиспользуемые активы "Узбекнефтегаза" уйдут с молотка

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Национальная компания "Узбекнефтегаз" решила передать неиспользуемые доли в частные руки, сообщается в постановлении кабинета министров республики.

Планируется организовать трехмесячные публичные торги, на которых активы распродадут предпринимателям.

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Если акции не удастся реализовать, потенциальным покупателям дадут возможность приобрести их в рассрочку сроком до 10 лет. Предоплата должна составить не менее 15% от рыночной стоимости.

Всего в список вошли более 150 активов, из них 17 – доли в уставном капитале "Узбекнефтегаза".

Ранее сообщалось о планах предприятия по строительству медицинского комплекса в Таджикистане, он разместится в Хатлонской области республики. Автоколонна с материалами, спецтехникой и оборудованием пересекла границу 9 августа.