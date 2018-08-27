Газ придет в самые отдаленные села

ТАШКЕНТ, 27 авг, Sputnik. Проблема газообеспечения отдаленных сел и создания условий для заправки автомобилей даже в отсутствие стационарных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Узбекистане практически решена, об этом заявили в компании "Узбекнефтегаз".
Производство передвижных газонаполнительных аккумуляторных станций налажено в свободной экономической зоне "Ангрен" на совместном предприятии UNG Enk Mobile, созданном в октябре 2017 года "Узбекнефтегазом" и южнокорейской компанией NK Group.
Для пробной эксплуатации в начале этого года в Узбекистан из Республики Корея были привезены две передвижные автогазонаполнительные станции и две газозаправочные колонки. Они были опробованы в Ташкентской области в ходе полевых весенних работ для заправки сжатым природным газом (СПГ) специальной сельскохозяйственной, грузовой и легковой техники.
Как отмечается, именно фермерские хозяйства могут быть одними из заказчиков таких станций. Кроме того, большие возможности для эффективной эксплуатации ПГАС у предпринимателей, работающих в сфере стационарных АГНКС, на которых будет осуществляться дозаправка передвижных станций.
Если же говорить о возможностях ПГАС, они позволяют обеспечить заправку порядка 30 тракторов, объем станции составляет более пяти тысяч кубометров газа.
Эти мобильные станции обеспечивают поставку сжатого природного газа – метана. В Узбекистане все активнее используют именно это газомоторное топливо для сельскохозяйственных машин и другого автотранспорта.