Газ придет в самые отдаленные села

ТАШКЕНТ, 27 авг, Sputnik. Проблема газообеспечения отдаленных сел и создания условий для заправки автомобилей даже в отсутствие стационарных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Узбекистане практически решена, об этом заявили в компании "Узбекнефтегаз".

Производство передвижных газонаполнительных аккумуляторных станций налажено в свободной экономической зоне "Ангрен" на совместном предприятии UNG Enk Mobile, созданном в октябре 2017 года "Узбекнефтегазом" и южнокорейской компанией NK Group.

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В "Узбекнефтегазе" считают, что работать далее с этими передвижными газонаполнительными станциями предстоит предпринимателям, в основном региональным. Именно они, зная нужды своего региона, смогут определить, где именно рентабельно поставить ПГАС, которые можно устанавливать в непосредственной близости от полей в период проведения сельскохозяйственных работ.

Для пробной эксплуатации в начале этого года в Узбекистан из Республики Корея были привезены две передвижные автогазонаполнительные станции и две газозаправочные колонки. Они были опробованы в Ташкентской области в ходе полевых весенних работ для заправки сжатым природным газом (СПГ) специальной сельскохозяйственной, грузовой и легковой техники.

Как отмечается, именно фермерские хозяйства могут быть одними из заказчиков таких станций. Кроме того, большие возможности для эффективной эксплуатации ПГАС у предпринимателей, работающих в сфере стационарных АГНКС, на которых будет осуществляться дозаправка передвижных станций.

Если же говорить о возможностях ПГАС, они позволяют обеспечить заправку порядка 30 тракторов, объем станции составляет более пяти тысяч кубометров газа.

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По словам специалиста UNG Enk Mobile Хуршида Мирзаахмедова, заказчиком ПГАС может стать любое юридическое и физическое лицо. На данный момент совместным предприятием заключены десять договоров и начались первые поставки.

Эти мобильные станции обеспечивают поставку сжатого природного газа – метана. В Узбекистане все активнее используют именно это газомоторное топливо для сельскохозяйственных машин и другого автотранспорта.