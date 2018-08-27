В направлении Карши - Китаб вновь пойдут поезда

"Узбекистон темир йуллари" завершила проект по модернизации и электрификации железнодорожной линии Карши - Китаб.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Проект по модернизации и электрификации железнодорожной линии Карши – Китаб, инициированный Шавкатом Мирзиёевым, завершен, сообщила пресс-служба национального перевозчика.

Пути протяженностью 124 километра модернизированы и электрифицированы, обнесены железнодорожной сеткой. Построены новые вокзалы, реконструированы станции, возведено два моста и около двадцати искусственных сооружений.

На участке было задействовано более трехсот специалистов и около сотни единиц строительной техники. Строители установили железобетонные опоры, консоли и контактные сети. Кроме того, была построена и запущена в эксплуатацию одна электрическая подстанция.

Эксперты приступили к техническим испытаниям в направлении Карши - Китаб. По модернизированному пути пустили электровоз, а следом впервые проехал высокоскоростной поезд Afrosiyob.

О начале регулярного движения скоростных и высокоскоростных поездов в этом направлении будет сообщено на официальном сайте "Узбекистон темир йуллари".