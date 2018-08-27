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Доллар и евро подскочили по отношению к суму

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Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (35)
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Центральный банк Узбекистана с 28 августа установил новый обменный курс валют.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Официальный курс евро в Узбекистане показывает существенный взлет по сравнению с прошлой неделей. Европейская валюта прибавила 170,83 сума, ее курс составил 9096,02 сума.

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Центрального банка республики.

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Пресс-служба министерства финансов
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Курс доллара также продемонстрировал рост, прибавив 23,44 сума, и составил 7827,23 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (35)



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