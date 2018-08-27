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Производство булочно-кондитерских изделий

Узбекским предприятиям разрешили экспортировать муку из иностранного зерна

© Sputnik / Михаил Фомичев
Экономика
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В конце августа кабинет министров разрешил зерноперерабатывающим предприятиям экспортировать муку, изготовленную из импортного сырья.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Кабинет министров Узбекистана дал фору зерноперерабатывающим предприятиям – разрешил экспортировать муку из импортного зерна, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Объем не должен превышать 75% от ввозимого в страну зерна. Это может повлиять на цены – хлеб и мука в республике, предположительно, в ближайшее время подорожают.

При этом с 1 сентября оборот по налогу на продукцию будет высчитываться по объему выручки за вычетом стоимости зерна, а импортируемое зерно – несколько видов пшеницы, ячмень, просо, кукуруза – временно освобождаются от уплаты таможенных платежей.

Кроме того, с января 2019 года с компаний - экспортеров муки снимают обязанность выплачивать обязательные отчисления в государственные целевые фонды.

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Теги:
цены, Экспорт, хлебобулочные изделия



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