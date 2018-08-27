ЦБ Узбекистана начал выпуск драгоценных монет

ЦБ Узбекистана вводит в обращение монеты из драгоценных металлов. Порядок их продажи и обратного закупа банками утвержден соответствующим постановлением правления Центрального банка.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Центральным банком Узбекистана вводятся в обращение монеты из драгоценных металлов, посвященные юбилейным датам, а также важным событиям исторического и современного периода, сообщает информационно-правовой портал norma.uz

Они будут выступать в качестве платежного инструмента по номинальной стоимости. Коллекционные, инвестиционные и сберегательные объекты могут продаваться по цене, превышающей их номинальную стоимость.

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Согласно документу, продажа и выкуп этих монет производится через территориальные отделы НБУ и коммерческих банков. Коммерческие банки осуществляют эти операции на договорной основе с Центральным банком.

Каждая монета будет иметь сертификат подлинности с порядковым номером идентификации.

Для приобретения монет необходимо обратиться в банки, перечисленные на сайте ЦБ. Физические лица могут оплатить покупку как наличными средствами, так и безналично, юридические лица - перечислением.

Продажная цена монет устанавливается не менее одного раза в неделю, в национальной валюте, и размещается на сайте ЦБ.

Стоимость монеты определяется исходя из оценки драгметалла. Оценка осуществляется в соответствии с установленной ценой золота Лондонской ассоциации драгоценных металлов и курсом сума к доллару США.

Чтобы сдать монеты в банк, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, а представители юрлица, кроме того, должны иметь доверенность.

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После этого монеты в течение десяти дней направляют на техническую экспертизу в Пробирную палату при Агентстве драгметаллов. Экспертиза для владельцев монет бесплатна.

Пробирная палата представляет ее результаты в ЦБ, затем через закупающий банк производится расчет.

Стоимость обратного закупа монеты определяется по цене драгметалла на день сдачи и применяемых к этой цене вычетам, утвержденных правлением ЦБ.

Ожидается, что в дальнейшем эти меры приведут к повышению интереса к национальной валюте со стороны зарубежных инвесторов и нумизматов.