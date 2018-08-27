ЦБ Узбекистана начал выпуск драгоценных монет

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Центральным банком Узбекистана вводятся в обращение монеты из драгоценных металлов, посвященные юбилейным датам, а также важным событиям исторического и современного периода, сообщает информационно-правовой портал norma.uz
Они будут выступать в качестве платежного инструмента по номинальной стоимости. Коллекционные, инвестиционные и сберегательные объекты могут продаваться по цене, превышающей их номинальную стоимость.
Каждая монета будет иметь сертификат подлинности с порядковым номером идентификации.
Для приобретения монет необходимо обратиться в банки, перечисленные на сайте ЦБ. Физические лица могут оплатить покупку как наличными средствами, так и безналично, юридические лица - перечислением.
Продажная цена монет устанавливается не менее одного раза в неделю, в национальной валюте, и размещается на сайте ЦБ.
Стоимость монеты определяется исходя из оценки драгметалла. Оценка осуществляется в соответствии с установленной ценой золота Лондонской ассоциации драгоценных металлов и курсом сума к доллару США.
Чтобы сдать монеты в банк, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, а представители юрлица, кроме того, должны иметь доверенность.
Пробирная палата представляет ее результаты в ЦБ, затем через закупающий банк производится расчет.
Стоимость обратного закупа монеты определяется по цене драгметалла на день сдачи и применяемых к этой цене вычетам, утвержденных правлением ЦБ.
Ожидается, что в дальнейшем эти меры приведут к повышению интереса к национальной валюте со стороны зарубежных инвесторов и нумизматов.