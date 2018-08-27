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Железнодорожники ведут работы по подводу путей к Крымскому мосту

В Хорезме идет ремонт разрушившегося в результате аварии моста

© Youtube / Video
Экономика
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Предприятием по эксплуатации мостов Хорезмской области начата реконструкция обрушившегося моста "Коракош-Захкаш".

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik.  Восстановительные работы ведут двадцать рабочих и специалистов. Также для ремонта моста задействовано около десяти единиц специальной техники. Для движения автомобилей отведена временная обводная дорога, сообщает пресс-служба Государственного комитета по автомобильным дорогам.

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Как сообщалось ранее, в середине августа текущего года на мосту "Коракош-Захкаш", находящемся на шестом километре автомобильной дороги Ханка - Янгиарык - Чикирчи - Хива в Хорезмской области, произошла авария.

В момент обрушения на мосту находились водитель грузовика и работники Ханкинского унитарного предприятия по эксплуатации дорог. Всем пострадавшим в тот же день оказана медицинская помощь. Получившие ранения в результате несчастного случая после лечения вернулись к исполнению своих обязанностей.

Теги:
мост, Хорезм, Узбекистан



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