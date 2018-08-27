В Хорезме идет ремонт разрушившегося в результате аварии моста

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Восстановительные работы ведут двадцать рабочих и специалистов. Также для ремонта моста задействовано около десяти единиц специальной техники. Для движения автомобилей отведена временная обводная дорога, сообщает пресс-служба Государственного комитета по автомобильным дорогам.
В момент обрушения на мосту находились водитель грузовика и работники Ханкинского унитарного предприятия по эксплуатации дорог. Всем пострадавшим в тот же день оказана медицинская помощь. Получившие ранения в результате несчастного случая после лечения вернулись к исполнению своих обязанностей.