В Хорезме идет ремонт разрушившегося в результате аварии моста

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Восстановительные работы ведут двадцать рабочих и специалистов. Также для ремонта моста задействовано около десяти единиц специальной техники. Для движения автомобилей отведена временная обводная дорога, сообщает пресс-служба Государственного комитета по автомобильным дорогам.

© Sputnik / Карло Альберто Алесси МВД Италии: свыше 30 человек стали жертвами обрушения моста в Генуе

Как сообщалось ранее, в середине августа текущего года на мосту "Коракош-Захкаш", находящемся на шестом километре автомобильной дороги Ханка - Янгиарык - Чикирчи - Хива в Хорезмской области, произошла авария.

В момент обрушения на мосту находились водитель грузовика и работники Ханкинского унитарного предприятия по эксплуатации дорог. Всем пострадавшим в тот же день оказана медицинская помощь. Получившие ранения в результате несчастного случая после лечения вернулись к исполнению своих обязанностей.