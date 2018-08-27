Telegram-бот облегчит выбор и покупку стройматериалов

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Акционерное общество "Узстройматериалы" наладило интерактивный сервис, который создаст дополнительные удобства потребителям в поиске необходимых строительных материалов, а также производителям - в реализации их продукции, сообщает пресс-служба компании.

© Sputnik / Александр Гращенков Владельцев квартир в многоэтажках обяжут делать правильный ремонт

Telegram-бот поможет быстро находить имеющиеся предложения необходимой продукции на интернет-площадках по их продаже во всех регионах республики, узнавать и сравнивать цены, а также получать информацию о качестве и стране производства. Кроме того, бот будет формировать прайс-листы с контактными данными республиканских предприятий - производителей строительных материалов. Там же будут доступны прайс-листы по всем зарегистрированным предприятиям, производящим строительные материалы.

Как отмечается, использование сервиса и добавление информации осуществляется на бесплатной основе.