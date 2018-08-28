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Молодежный бизнес в Джизаке получит кредиты и поддержку УзЛиДеП

Sputnik
Экономика
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Члены рабочей группы посоветовали молодому бизнесу расширять деятельность, а также рассказали об условиях и возможностях государственной программы Yoshlar kelajagimiz.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Группа представителей исполнительного комитета политического совета УзЛиДеП и Джизакского областного кенгаша партии побывала в селе Кушканд Янгиабадского района, сообщает пресс-служба Джизакского областного кенгаша организации.

Специальная индустриальная зона «Джизак». Узбекистан
© Uztelecom
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В ходе беседы жители рассказали рабочей группе о волнующих их вопросах и проблемах. Беседы с населением продолжались с раннего утра и до позднего вечера.

В Кушканде, участвующем в программе "Благоустроенное село", проживает около двух тысяч человек. Большая часть сельчан заняты предпринимательством и земледелием.

К примеру, у Санобар Жураевой свой бизнес - швейное дело. Ранее районный хокимият оказал ей поддержку, подарив современную швейную машинку стоимостью 3,5 миллиона сумов.

Предпринимательница намерена открыть в центре села пункт бытового обслуживания.

В ходе беседы с представителями рабочей группы обсуждались вопросы по расширению деятельности. Предпринимателям рассказали об условиях и возможностях программы Yoshlar kelajagimiz. Также принято решение о выделении кредита в размере 25 миллионов сумов.

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© Пресс-служба президента Узбекистана
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Напомним, согласно постановлению Шавката Мирзиёева, в республике в целях создания условий для занятия предпринимательством и приобретения стабильного источника дохода реализуется программа "Каждая семья – предприниматель", направленная на повышение уровне образа жизни населения.

Соответствующим организациям и ведомствам поручено оказывать всемерную поддержку предпринимательским инициативам жителей, выделять льготные кредиты и предоставлять практическую помощь. Также программой предусмотрено обучение навыкам предпринимательства и создание дополнительных рабочих мест путем оказания практического содействия в расширении деятельности предпринимателей.




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