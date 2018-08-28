Молодежный бизнес в Джизаке получит кредиты и поддержку УзЛиДеП

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Группа представителей исполнительного комитета политического совета УзЛиДеП и Джизакского областного кенгаша партии побывала в селе Кушканд Янгиабадского района, сообщает пресс-служба Джизакского областного кенгаша организации.
В Кушканде, участвующем в программе "Благоустроенное село", проживает около двух тысяч человек. Большая часть сельчан заняты предпринимательством и земледелием.
К примеру, у Санобар Жураевой свой бизнес - швейное дело. Ранее районный хокимият оказал ей поддержку, подарив современную швейную машинку стоимостью 3,5 миллиона сумов.
Предпринимательница намерена открыть в центре села пункт бытового обслуживания.
В ходе беседы с представителями рабочей группы обсуждались вопросы по расширению деятельности. Предпринимателям рассказали об условиях и возможностях программы Yoshlar kelajagimiz. Также принято решение о выделении кредита в размере 25 миллионов сумов.
Соответствующим организациям и ведомствам поручено оказывать всемерную поддержку предпринимательским инициативам жителей, выделять льготные кредиты и предоставлять практическую помощь. Также программой предусмотрено обучение навыкам предпринимательства и создание дополнительных рабочих мест путем оказания практического содействия в расширении деятельности предпринимателей.