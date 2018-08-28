00:25 29 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Детская площадка во дворе дома в Ташкенте

Где в Узбекистане самые дорогие и дешевые квартиры

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
Получить короткую ссылку
775 0 0

Аналитики сервиса OLX изучили спрос и предложение на вторичном рынке жилья в республике.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Дороже всего квартиры на вторичном рынке недвижимости Узбекистана продаются в Ташкенте, свидетельствуют данные мониторинга на объявлений сервиса OLX.

Средняя цена за квадратный метр в столице Узбекистана составляет 705 долларов для кирпичных домов и 570 долларов для панельных.

OLX
Стоимость вторичной недвижимости в различных районах Ташкента

Наиболее доступное жилье - на вторичном рынке Джизака – 191 доллар за квадратный метр в кирпичных домах, а также в Каракалпакстане – 186 долларов за квадратный метр жилья в панельных домах.

Самые дорогие квартиры в Ташкенте находятся в Мирабадском районе (814 долларов за квадратный метр), а самые доступные - в Бектимирском районе (420 долларов за квадратный метр).

Цены на квартиры в Узбекистане
OLX
Цены на квартиры в Узбекистане

В июле этого года чаще всего на вторичном рынке Узбекистана продавались двух и трехкомнатные квартиры. Их доля составила 37% и 32% соответственно от общего числа предложений. В Ташкенте двухкомнатную квартиру можно купить в среднем за 33 342 долларов, а в Самарканде - за 24 687 долларов.

Цены на квартиры в Узбекистане
OLX
Цены на квартиры в Узбекистане

OLX — международный сервис объявлений, работающий в 40 странах мира. В Узбекистане категорию "OLX Недвижимость" посещают более 500 тысяч пользователей и на сервисе более 50 тысяч предложений квартир и домов.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автомобиль ВАЗ 2101
    Ветеран автопрома

    Больше сорока лет назад глава района помог простому азербайджанскому механизатору приобрести "Жигули" – машина до сих пор служит своим владельцам.

  • Паспортный контроль в аэропорту Внуково, архивное фото
    Открытая граница

    Граждане каких стран приезжали в Беларусь чаще других после продления срока действия безвизового режима, рассказали в МИД республики.

  • Девушка прыгает через огонь, архивное фото
    Духи, костер и гадания

    К каким истокам восходит праздник Нанхуа в Абхазии, связан ли он с христианскими традициями и какие ритуалы ему предшествуют, читайте в материале Sputnik.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель прогулялась по Еревану с президентом Саркисяном, премьером Пашиняном и Анной Акопян
    Немецкая неточность

    МИД Армении заметил ошибки в видеороликах, размещенных пресс-службой канцлера Германии Ангелы Меркель.

  • Деньги и медицина
    Только вернитесь!

    Те, кто уехал из Латвии более трех лет назад и хотел бы вернуться, могут рассчитывать на стартовый капитал для открытия своего бизнеса.

  • Здание Европейского суда по правам человека, архивное фото
    Непонятный язык

    Европейский суд по правам человека постановил, что Словения нарушила права литовца, предоставив ему на суде русскоязычного переводчика.

  • Борис Титов
    "Винный мост"

    Производство вина под российскими брендами в Молдове может решить проблемы местной винодельческой отрасли, считают предприниматели.

  • Группа Алиса на фестивале Нашествие в Тверской области
    Все это рок-н-ролл

    Константин Кинчев и рок-группа "Алиса" впервые за 20 лет выступят в Таллинне в рамках юбилейного гастрольного тура.

  • Здравствуй, Россия! - 2018
    "Здравствуй, Россия!"

    Восемнадцать старшеклассников из Южной Осетии совершили поездку в северную столицу России в рамках программы Россотрудничества.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Антитеррористические учения вооруженных сил стран-членов ШОС Мирная миссия - 2018
"Мирная миссия - 2018": как прошли совместные учения военных стран ШОС
Как ручные: чувак кормит крокодилов с рук
Сотрудник зоопарка кормил крокодилов с рук, шокируя посетителей
Орден Эл-юрт хурмати
Знак почета: ордену "Эл-юрт Хурмати" - 20 лет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054