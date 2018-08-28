Где в Узбекистане самые дорогие и дешевые квартиры

Аналитики сервиса OLX изучили спрос и предложение на вторичном рынке жилья в республике.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Дороже всего квартиры на вторичном рынке недвижимости Узбекистана продаются в Ташкенте, свидетельствуют данные мониторинга на объявлений сервиса OLX.

Средняя цена за квадратный метр в столице Узбекистана составляет 705 долларов для кирпичных домов и 570 долларов для панельных.

OLX Стоимость вторичной недвижимости в различных районах Ташкента

Наиболее доступное жилье - на вторичном рынке Джизака – 191 доллар за квадратный метр в кирпичных домах, а также в Каракалпакстане – 186 долларов за квадратный метр жилья в панельных домах.

Самые дорогие квартиры в Ташкенте находятся в Мирабадском районе (814 долларов за квадратный метр), а самые доступные - в Бектимирском районе (420 долларов за квадратный метр).

OLX Цены на квартиры в Узбекистане

В июле этого года чаще всего на вторичном рынке Узбекистана продавались двух и трехкомнатные квартиры. Их доля составила 37% и 32% соответственно от общего числа предложений. В Ташкенте двухкомнатную квартиру можно купить в среднем за 33 342 долларов, а в Самарканде - за 24 687 долларов.

OLX Цены на квартиры в Узбекистане

OLX — международный сервис объявлений, работающий в 40 странах мира. В Узбекистане категорию "OLX Недвижимость" посещают более 500 тысяч пользователей и на сервисе более 50 тысяч предложений квартир и домов.