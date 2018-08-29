В Бухарской области на новом месторождении получили первый газ

На месторождении будут продолжены разведочные работы с бурением очередных поисковых скважин.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. На месторождении Тумарис в Бухарской области получен промышленный приток природного газа и конденсата до 300-400 тысяч кубометров в сутки, сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

Газ получен в процессе испытания первой поисковой скважины из верхнеюрских отложений в интервале глубин 2028-2020 метров.

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"Новое газоконденсатное месторождение на площади "Тумарис" находится в Рометанском районе в непосредственной близости от государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном. Площадь структуры составляет 13 квадратных километров, она была подготовлена к поисковому бурению в 2017 году. Перспективные ресурсы по категории С3 оценены в объеме 5,2 миллиарда кубометров природного газа и 131 тысяча тонн газового конденсата", - сообщили в "Узбекнефтегазе".

В течение ближайшего времени на поисковой скважине №1 будут проведены газоконденсатные исследования для уточнения параметров пласта.

Кроме того, на месторождении будут продолжены разведочные работы с бурением очередных поисковых скважин №2 и №3 для дальнейшего поиска выявленных залежей углеводородов.