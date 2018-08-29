Мирзиёев поучаствовал в запуске нового цеха металлургического комбината

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поучаствовал в запуске нового цеха по производству ферросплавов Узбекского металлургического комбината в Бекабаде.
"Мирзиёев торжественно ввел в строй новый цех ферросплавов проектной стоимостью 60 миллионов долларов", - говорится в сообщении пресс-службы узбекского лидера.
Цех оснащен современными энергосберегающими технологиями и передовым оборудованием. Он построен при участии южнокорейской компании Posco Daewoo и способен выпускать в год 25 тысяч тонн ферросилиция и ферросиликомарганца.
Это позволит не только обеспечить потребность металлургической отрасли, но экспортировать в среднем восемь тысяч тонн ферросплавов в год и обеспечить приток валюты в размере 12 миллионов долларов, а также сократить импорт.