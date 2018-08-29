Всемирный банк и Узбекистан готовят дополнительные проекты на $1 млрд

По словам президента Всемирного банка, эти средства будут направлены на развитие экономики и программу "Благоустроенное село" по улучшению уровня жизни населения в сельской местности.

ТАШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Президент Всемирного банка Джим Енг Ким заявил в среду о подготовке дополнительных совместных с Узбекистаном проектов на сумму около миллиарда долларов.

Ким поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны. Узбекистан отмечает 1 сентября 27-ю годовщину независимости республики.

В июле 2016 года совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил новую концепцию партнерства с Узбекистаном на 2016-2020 годы, зарезервировав для республики более 3 миллиардов долларов на реализацию 27 приоритетных проектов общей стоимостью 4 миллиарда долларов.

"Осуществляется тесное сотрудничество и ведется подготовка восьми дополнительных проектов на общую сумму порядка миллиарда долларов", - говорится в тексте поздравления.

По словам президента Всемирного банка, эти средства будут направлены на развитие экономики и программу "Благоустроенное село" по улучшению уровня жизни населения в сельской местности.

Ким отметил, что стороны добились заметного прогресса по многим направлениям взаимодействия после визита Мирзиёева в Вашингтон в мае. В частности, эксперты банка оказывают содействие правительству страны в реформировании энергетического сектора, совершенствования налоговой и торговой политики, внедрения механизмов государственно-частного партнерства, развития дошкольного образования.