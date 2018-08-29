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Мужчина сидит у компьютера

ТПП собирает заявки от молодых предпринимателей на поддержку стартапов

© pixabay
Экономика
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Заявки принимаются до 17 сентября, пять лучших проектов получат инвестиции на развитие.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Начался новый цикл программы поддержки молодежных стартап-инициатив. ПРООН в Узбекистане и Торгово-промышленная палата проводят программу уже в третий раз.

Программа реализуется с 2016 года и направлена на оказание поддержки молодежи в создании собственного стартапа и развитии навыков предпринимательства.

Мужчина сидит у компьютера
© pixabay
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Команды лучших проектов смогут принять участие в программе и пройти базовый курс обучения по развитию стартап-проектов на основе методологии Lean Startup ("бережливый стартап"). Плюс участников ожидают работа с менторами, мастер-классы с известными предпринимателями. Заявку на участие можно подать до 17 сентября.

Лучшие пять предпринимателей по итогам Demo Day получат денежные средства в виде безвозмездных инвестиций на развитие своих стартапов. В этом году программа охватывает весь Узбекистан.




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