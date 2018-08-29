Узбекистан совместно с таджикским предприятием наладит выпуск грузовиков

Установка оборудования практически завершена, запуск намечен на осень 2018 года.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Узбекистан налаживает совместное производство грузовиков с таджикской алюминиевой компанией ТАЛКО, сообщает Sputnik Таджикистан.

На заводе практически завершили установку оборудования, запуск намечен на осень 2018 года.

При этом о каких именно видах автомашин и объемах продукции идет речь, пока не сообщается.

По словам специалистов ТАЛКО, расширение объема добычи руд, угля и сырья для производства глинозема в Таджикистане увеличило потребность в грузовиках. Открытие совместного производства поможет решить эту проблему.

Также предприятие будет производить машины для коммунальных служб по заказу государства.

В 2018 году идет активное расширение узбекско-таджикских контактов – в августе РУ впервые за 17 лет посетил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, стороны заключили соглашения в разных сферах на 130 миллионов долларов.