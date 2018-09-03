13:49 03 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск

Экономика

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Шикарный салют и танцы с Юлдуз Усмановой: как отмечали День независимости РУ
Церемония открытия Всемирных игр кочевников
Жизнь Манаса и народные танцы: на Иссык-Куле открыли Игры кочевников
Рюкзак для школьников.
Как правильно подобрать рюкзак для школьника

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054

Опрос

Поддерживаете ли вы переименование улицы в Янгиюле в честь Иосифа Кобзона?
  • Такая идея больше подходит для Ташкента, там и улиц больше
    26.8% (25)
  • Да, это нужно сделать в память о тяжелом военном времени
    26.9% (25)
  • Необходимо обязательно согласовать с жителями, какую улицу будут переименовывать
    18.3% (17)
  • Нет, лучше назвать улицу в честь узбекистанцев, которые помогали людям в эвакуации
    17.2% (16)
  • Нет, давайте установим в городе бюст Кобзона или другой памятник
    10.8% (10)
Проголосовали: 93
Все опросы
Все опросы