Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов рассказал о наиболее перспективных отраслях производства в Джизакской области, а также заверил потенциальных инвесторов, что их права абсолютно защищены законом.
Многофункциональные здания разместятся на территории площадью 13 гектаров, среди них будут две высотки в 20 этажей и две - в 18 этажей.
Делегацию американской компании в Узбекистане возглавил президент корпорации Air Products по региону Европы и Африки Иво Болс.
В прошлом году в водохранилище было запущено более миллиона разных рыб. Воду из водохранилища для полива хлопка и пшеницы несколько раз спускали по распоряжению хокима.
Объем инвестиций в проект составит примерно 130 миллионов евро.
Компания обнаружила факты вымогательства в дилерских центрах, а также имитацию дефицита автомобилей.
О благоприятной инвестиционной среде и развитии региона рассказал в рамках Международного инвестиционного форума хоким Джизакской области Эргаш Салиев.
Совокупная стоимость проектов составит 124,4 млн долларов, заявил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов.
В финансировании проектов будут участвовать иностранные инвесторы.