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Национальная выставка производителей в рамках международного инвестиционного форума в Джизаке

В Джизакской области до 2019 года реализуют проекты на миллиард долларов

Sputnik / Дильшода Рахматова
Экономика
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В финансировании проектов будут участвовать иностранные инвесторы.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В Джизакской области запланировано выполнение проектов на общую сумму в миллиард долларов. Об этом сообщил хоким Джизакской области Эргаш Солиев на Международном инвестиционном форуме, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"В 2018-2019 году планируется выполнение 25 региональных и 14 отраслевых проектов с участием зарубежных инвестиций на общую сумму миллиард долларов", - отметил чиновник.

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По словам Солиева, за прошедший период в области было зарегистрировано 20 новых совместных предприятий, и сегодня количество СП составляет более 100 субъектов.

Также он отметил, что СЭЗ "Джизак" имеет важное значение в развитии промышленности области.

"Шестнадцать предприятий на территории СЭЗ в 2017 году произвели продукцию на сумму 206 миллиардов сумов, за истекший период 2018 года эта сумма уже 215 миллиардов сумов", - отметил Солиев.

Хоким Джизакской области Эргаш Солиев
Sputnik
Хоким Джизакской области Эргаш Солиев

Напомним, 29 августа в Джизаке состоялся первый Международный инвестиционный форум, где продемонстрировали инвестиционный потенциал области. Бизнес-форум объединил свыше 200 участников из 25 стран, таких, как Беларусь, Великобритания, Россия, Германия, США, Южная Корея, Япония, Израиль, Индия, КНР, Турция.

Национальная выставка производителей в рамках международного инвестиционного форума в Джизаке
Sputnik / Дильшода Рахматова
Национальная выставка производителей в рамках международного инвестиционного форума в Джизаке

Масштабное событие организовано Государственным комитетом республики по инвестициям совместно с хокимиятом Джизакской области, при поддержке Министерства иностранных дел, посольств Республики Узбекистан за рубежом и Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Теги:
Инвестиции, Джизакская область, Узбекистан



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