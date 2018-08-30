В Джизакской области до 2019 года реализуют проекты на миллиард долларов

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В Джизакской области запланировано выполнение проектов на общую сумму в миллиард долларов. Об этом сообщил хоким Джизакской области Эргаш Солиев на Международном инвестиционном форуме, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"В 2018-2019 году планируется выполнение 25 региональных и 14 отраслевых проектов с участием зарубежных инвестиций на общую сумму миллиард долларов", - отметил чиновник.
Также он отметил, что СЭЗ "Джизак" имеет важное значение в развитии промышленности области.
"Шестнадцать предприятий на территории СЭЗ в 2017 году произвели продукцию на сумму 206 миллиардов сумов, за истекший период 2018 года эта сумма уже 215 миллиардов сумов", - отметил Солиев.
Напомним, 29 августа в Джизаке состоялся первый Международный инвестиционный форум, где продемонстрировали инвестиционный потенциал области. Бизнес-форум объединил свыше 200 участников из 25 стран, таких, как Беларусь, Великобритания, Россия, Германия, США, Южная Корея, Япония, Израиль, Индия, КНР, Турция.
Масштабное событие организовано Государственным комитетом республики по инвестициям совместно с хокимиятом Джизакской области, при поддержке Министерства иностранных дел, посольств Республики Узбекистан за рубежом и Торгово-промышленной палаты Узбекистана.