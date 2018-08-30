До конца года в Узбекистане реализуют 5 региональных инвестиционных проектов

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Узбекистан до конца 2018 года планирует реализовать пять региональных инвестиционных проектов на 124,4 млн долларов, из которых 117,1 млн долларов составят прямые иностранные инвестиции, заявил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов.

По словам дипломата, только лишь за январь-июль 2018 года в Узбекистане было создано 1151 предприятие с участием иностранного капитала. По сравнению с предыдущим годом рост количества действующих предприятий увеличился в 2,8 раза и составил 736 единиц. С участием капитала резидентов Российской Федерации учреждено 144 предприятия, Турецкой Республики – 144, Китая – 137, Казахстана – 91 и Республики Корея – 78.

По итогам первого полугодия общий объем привлеченных в Узбекистан инвестиций из Российской Федерации составил порядка 591 млн долларов.

"Но мы не намерены останавливаться на достигнутом, ведь успеха добивается тот, кто устремлен в будущее: в последующие

2 года запланировано к реализации 14 отраслевых проектов с участием российских компаний на общую сумму 9,8 млрд долларов", - заявил Ашрафханов.

Также в 2018 году планируется реализовать пять региональных инвестиционных проектов на 124,4 млн долларов, из которых 117,1 млн долларов составят прямые иностранные инвестиции. В Андижанской области будет претворен в жизнь проект на общую сумму 79 млн долларов, в Джизакской – на 5,1 млн долларов, в Наманганской (1) – на 6,5 млн долларов, в Сурхандарьинской – на 29,4 млн долларов и Сырдарьинской областях – на 4,4 млн долларов.

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