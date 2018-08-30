GM Uzbekistan проводит проверку по факту создания искусственных очередей

Компания обнаружила факты вымогательства в дилерских центрах, а также имитацию дефицита автомобилей.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. За 5 дней GM Uzbekistan было заключено 12 437 контрактов и выявлены случаи создания искусственных очередей и дефицита на автомобили.

На сайте UzAuto сообщается, что в период с 24 по 28 августа 2018 года получено 1333 отказа покупателей (из них, в частности, 385 отказов от автомобилей "Дамас", 430 отказов от автомобилей "Нексия", 100 отказов от автомобилей "Малибу").

По данному факту проходит проверка с целью искоренения подобного в дальнейшем. Для обеспечения прозрачной очередности в интересах покупателей, компания пересматривает систему подачи электронных заявок и условий оплаты автомобилей.

При возникновении противоправных случаев и вымогательств у покупателей в дилерских центрах компания просит сообщать напрямую, каждый случай будет рассмотрен и взят на особый контроль.