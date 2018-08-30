В Узбекистане запустят серию заводов по производству автоклавного газобетона

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. На Международном инвестиционном форуме, который прошел в Джизаке, между Турцией и Узбекистаном было подписано соглашение на совместное производство газобетона общей стоимостью 130 миллионов евро, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

Как рассказал президент компании Wehrhann Клаус Бонманн, совместно с турецкими партнерами, а также узбекской стороной планируется строительство сначала пяти заводов. Объем инвестиций составит примерно 130 миллионов евро.

"В дальнейшем также будет построено семь заводов. Наша цель - чтобы в каждой из 12 провинций Узбекистана стояло современное автоматическое оборудование для производства автоклавного газобетона", - отметил Бонманн.

По его словам, благодаря выпуску газобетона в Узбекистане строители смогут возводить более качественное жилье для граждан страны.