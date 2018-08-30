"Узбекнефтегаз" и Air Products работают над совместными проектами

Делегацию американской компании в Узбекистане возглавил президент корпорации Air Products по региону Европы и Африки Иво Болс.
ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Представители АО "Узбекнефтегаз" и американской компании Air Products провели первое заседание совместной рабочей группы предприятий топливно-энергетического комплекса Узбекистана, сообщила пресс-служба.
Делегацию американской компании возглавил президент корпорации Air Products по региону Европы и Африки Иво Болс.
Во время двухдневного заседания стороны обсудили состояние исполнения плана-графика работ по взаимодействию предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Узбекистан и корпорации Air Products, ознакомились с проектами "Узбекнефтегаза" по углубленной переработке углеводородов до 2030 года, перспективные направления участия корпорации Air Products в инвестиционных проектах топливно-энергетического комплекса Узбекистана. Проработано текущее состояние хода выполнения плана-графика работ, конкретизированы дальнейшие шаги его выполнения.
Во исполнение плана-графика создана совместная рабочая группа корпорации Air Products и предприятий топливно-энергетического комплекса Узбекистана.