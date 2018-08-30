Турецкие специалисты построят зону деловой активности Tashkent City

Многофункциональные здания разместятся на территории площадью 13 гектаров, среди них будут две высотки в 20 этажей и две - в 18 этажей.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Турецкие специалисты планируют возвести на территории Tashkent City зону деловой активности, состоящую из пяти высоток класса "А", сообщает дирекция МДЦ Tashkent City.

Архитектором проекта выступает бюро APEAS из Турции. Проект, которым будут руководствоваться в процессе строительства уже готов, земельные работы по расчистке котлована под фундамент и укреплению грунта завершены. Стартовал процесс заливки фундамента.

Многофункциональные здания разместятся на территории площадью 13 гектаров, среди них будут две высотки в 20 этажей. В этих зданиях расположатся офисы, торговые центры, оздоровительные комплексы, бассейн, фитнес-центр, кафе и рестораны. В оставшихся трех 18-тиэтажных высотках будут элитные высокотехнологичные апартаменты.

Дирекция МДЦ Tashkent City Проект делового квартала на территории Tashkent City

Под зоной деловой активностя появятся оборудованные по передовым технологиям подземные автостоянки, технические и торговые помещения.

При возведении зданий специалисты из Турции планируют воспользоваться передовыми строительными технологиями, которые позволят ускорить процесс строительства, снизить стоимость и повысить прочность будущих строений. Например, будет применяться бетон особой марки, разработанный зарубежными специалистами. Основной акцент будет сделан на сейсмо- и огнестойкость, прочность и качество конструкции.

Кроме того, на территории зоны деловой активности появятся школа и детский сад, которые планируется возвести по корейскому стандарту из экологически чистых материалов, а программа обучения в них будет базироваться на южнокорейском педагогическом опыте.