GM Uzbekistan доставит контракты на покупки автомобилей

Новый сервис "Едем к вам" заработает 5 сентября в Ташкенте, затем планируется открыть мобильные пункты во всех городах республики.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Компания "Дженерал Моторс Узбекистан" в сентябре запустит сервис по доставке контрактов на покупку автомобиля клиентам, сообщили в пресс-службе.

Сначала мобильные пункты появятся в Ташкенте, затем услугу будут предоставлять во всех городах республики.

"В ходе рассмотрения онлайн заявок и процесса контрактации были проанализированы случаи, когда по состоянию здоровья, загруженности по времени и другим уважительным причинам, клиенты не могли вовремя приехать за контрактами в свой автосалон", - уточняется в сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, покупатель должен оставить заявку на приобретение автомобиля, попасть в онлайн-очередь и дождаться звонка из автосалона. Пункты будут работать с 8:00 до 20:00.

Ранее сообщалось о случаях вымогательства и искусственных очередях в дилерских центрах GM Uzbekistan,руководство проводит проверку.