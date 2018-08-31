Узбекистан и РФ продлили сотрудничество на месторождении Шахпахты на 5 лет

Срок действующей лицензии на добычу газа заканчивается в марте 2019 года.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о продлении лицензии на совместную добычу газа Узбекистаном и Россией на месторождении Шахпахты еще на 5 лет, сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

Срок действующей лицензии на добычу газа заканчивается в марте 2019 года. Намерение о продлении лицензии еще на 5 лет руководители АО "Узбекнефтегаз" и ПАО "Газпром" подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Месторождение Шахпахты открыто в 1962 году, в результате разведки выявлено семь газоносных горизонтов с первоначальными запасами в 46,5 млрд кубических метров природного газа. В 1971 году месторождение ввели в разработку с годовым отбором 2,5 млрд кубометров природного газа. В феврале 2002 года добыча газа была остановлена.

ОАО "Газпром" и НХК "Узбекнефтегаз" 17 декабря 2002 года подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере. Соглашение предусматривает совместную реализацию проектов в области добычи природного газа на условиях соглашений о разделе продукции (СРП).

Соглашение о разделе продукции по доразработке месторождения Шахпахты подписали в Ташкенте 14 апреля 2004 года. Органом по реализации СРП определили "Узбекнефтегаз", срок действия СРП по месторождению Шахпахты составил 15 лет.

С августа 2004 года на месторождении Шахпахты добыто более 4 млрд кубометров газа. В 2017 году объем добычи составил 311,4 млн кубометров. С начала 2018 года по состоянию на 15 августа объем добычи составил 176,4 млн кубометров пригородного газа.