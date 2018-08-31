16:06 31 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Всемирный банк финансирует выращивание овощей и фруктов в Узбекистане

© Wikipedia
Экономика
Получить короткую ссылку
14720

Презентация проекта состоялась в Ферганской и Бухарской областях, фермеры и агробизнес получат дополнительное техническое и финансовое содействие.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Всемирный банк Узбекистана презентовал проект "Развитие сектора плодоовощеводства. Дополнительное финансирование", сообщает UzDaily.uz.

Международная финансовая организация намерена развивать фермерские хозяйства и агробизнес во всех регионах страны, она выделит средства и технику.

Сбор овощей в фермерском хозяйстве
© Sputnik / Виталий Аньков
В Узбекистане расширят льготы для фермерских хозяйств

Это позволит создать тысячи новых рабочих мест, увеличить продуктивность и рентабельность производств. Стоимость проекта составляет 500 миллионов долларов, его одобрили в январе 2018 года.

В ближайшее время специалисты сосредоточатся на закупке семян и саженцев, водосберегающих технологий – в том числе капельного орошения, строительстве хранилищ и теплиц, закупке оборудования для переработки овощей и фруктов. Также содействие окажут научно-исследовательским институтам.

Теги:
овощи, проект, Всемирный банк



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян в гостях у Sputnik Армения
    Не все гладко

    Экс-президент Роберт Кочарян считает, что в армяно-российских отношениях сегодня есть проблемы, хотя власти в Армении заявляют об их высоком уровне.

  • Министр здравоохранения Латвии Анда Чакша и новые машины неотложной помощи
    Купить здоровье

    Минздрав призывает латвийцев платить за медицину: для доступа к полной корзине услуг придется сделать взносы на два года вперед.

  • Лось, архивное фото
    Осторожно, дикие животные!

    В Литве за один день произошли сразу два ДТП из-за диких животных, в результате пострадали два человека.

  • Скорость
    ДТП в Комрате

    Погибшим в громком ДТП в Комрате оказался многократный чемпион Молдовы по карате киокушинкай Олег Кара.

  • Президент Эстонии у Нарвского колледжа, где оборудованы рабочие помещения на время работы президента в Нарве
    Нарвский пиар

    Почему "переселение" президента Эстонии в Нарву не решит ни одну из проблем русскоязычного региона страны – в материале Sputnik.

  • Граница
    Пора домой

    Власти Южной Осетии выдворили с территории республики пятерых граждан Грузии, задержанных ранее за нарушение границы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В российском полевом лагере развернули пункт питания
В небе и на земле: в России закончились учения "Мирная миссия - 2018"
Немец изобрел электромобиль для незрячих
Расширяя границы: в Германии изобрели электромобиль для слепых
Рюкзак для школьников.
Лучший друг школьника: как выбрать ранец

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054