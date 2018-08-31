Всемирный банк финансирует выращивание овощей и фруктов в Узбекистане

Презентация проекта состоялась в Ферганской и Бухарской областях, фермеры и агробизнес получат дополнительное техническое и финансовое содействие.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Всемирный банк Узбекистана презентовал проект "Развитие сектора плодоовощеводства. Дополнительное финансирование", сообщает UzDaily.uz.

Международная финансовая организация намерена развивать фермерские хозяйства и агробизнес во всех регионах страны, она выделит средства и технику.

© Sputnik / Виталий Аньков В Узбекистане расширят льготы для фермерских хозяйств

Это позволит создать тысячи новых рабочих мест, увеличить продуктивность и рентабельность производств. Стоимость проекта составляет 500 миллионов долларов, его одобрили в январе 2018 года.

В ближайшее время специалисты сосредоточатся на закупке семян и саженцев, водосберегающих технологий – в том числе капельного орошения, строительстве хранилищ и теплиц, закупке оборудования для переработки овощей и фруктов. Также содействие окажут научно-исследовательским институтам.