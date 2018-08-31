Узбекистан и Казахстан хотят к 2020 году выйти на товарооборот в $5 млрд

Государства будут расширять торгово-экономическое сотрудничество и наращивать экспорт и импорт по новым видам продукции.

ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Министерства иностранных дел Казахстана и Узбекистана провели в Ташкенте политические консультации, обсудили сотрудничество двух стран по широкому спектру вопросов и международную повестку, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

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Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Галымжан Койшыбаев, узбекскую – заместитель министра иностранных дел Дилшод Ахатов. В ходе консультаций приоритетное внимание было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных государственных визитов президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в 2017 году.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсуждены различные аспекты региональной и международной повестки дня", - отмечается в сообщении.

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В частности, была подчеркнута необходимость расширения торгово-экономического сотрудничества, наращивания экспорта и импорта по новым видам продукции в целях реализации поставленной президентами двух стран задачи по достижению уровня в пять миллиардов долларов во взаимной торговле к 2020 году.

В ходе переговоров сторонами достигнута договоренность рекомендовать государственным органам двух стран продолжить изучение возможностей реализации крупных совместных проектов в перспективных отраслях экономики.

Кроме того, были рассмотрены региональные аспекты взаимодействия в контексте договоренностей, достигнутых по итогам рабочей (консультативной) встречи глав государств Центральной Азии 15 марта 2018 года в Астане.