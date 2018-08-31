Хоким Каттакургана рассказал, когда в районе появятся совместные предприятия

Самым крупным объектом с иностранным капиталом не только в районе, но и во всей Самаркандской области станет совместное предприятие по производству цемента "Хенгюан цемент" при участии китайских инвесторов.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Каттакурганском районе с населением в 264 тысячи человек нет ни одного совместного предприятия с участием иностранного капитала, а доля промышленного производства в экономике района составляет чуть более двух процентов. О причинах этого корреспонденту NUZ.UZ рассказал хоким района Аъзамхон Бахрамов, назначенный на этот пост девять месяцев назад.

"О каком СП или развитии промышленности можно говорить в условиях отсутствия природного газа и нормального электроснабжения, и также плачевного состояния дорог? Почему так произошло? Здесь много причин. Так, если говорить о проблемах электроснабжения, то надо обратить внимание на следующие факторы. Линии электропередачи не были обновлены за последние 60 лет, они безнадежно устарели. Вместе с тем за это время население района увеличилось в два раза, и это привело к резкому дефициту электроэнергии", – заявил глава района.

По его словам, уже началась работа по замене подстанции "Акдарья" мощностью 6300 кВт на новую мощностью 16 тыс. кВт. На это выделено 12 млрд сумов. Завершилась прокладка газовых труб протяженностью 15 км. В этом году более 3800 семей обеспечены сжиженным газом.

На строительство дорог в районе в этом году планируют потратить свыше 26,6 млрд сумов. Уже освоена половина этой суммы и заасфальтировано 25 км дорог. Два асфальтовых завода в районе модернизированы и реконструктированы, построен завод по выпуску инертных материалов, приобретено новое современное оборудование для дорожных строителей. Эти меры привели к оживлению бизнес-структур, у предпринимателей появился интерес к созданию промышленных объектов на территории района, отметил хоким.

Самым крупным объектом с иностранным капиталом не только в районе, но и во всей Самаркандской области станет совместное предприятие по производству цемента. СП "Хенгюан цемент" создается при участии китайских инвесторов. Строительство завода мощностью 2,4 млн тонн цемента в год с прямыми инвестициями объемом 340 млн долларов начнется в ноябре. По словам Бахрамова, на первом этапе, в 2018-2020 годах, будет введен в строй первый блок мощностью 1,2 млн тонн продукции в год. Завершение строительства второго блока намечено на 2023 год.

В ноябре в районе начнется строительство швейной фабрики с привлечением местных и иностранных инвестиций. Общая стоимость объекта составляет 2,4 млн долларов. Фабрика обеспечит работой 1200 человек.

В этом году в районе должны запуститься 15 новых кирпичных заводов, пять из них уже работают и выпускают свою продукцию. Эти предприятия позволят создать 500 новых рабочих мест.

За счет кредитов международных валютных институтов в объеме 28 млн долларов в районе построят несколько сельскохозяйственных объектов. В том числе девять животноводческих комплексов, для которых в Австрии, Голландии, Польше закупят 1144 голов коров семинтальской породы. Также возведут шесть теплиц на 13 гектарах площади, два предприятия по переработке молока с годовым объемом 1200 тонн.

На массивах Пайшанба и Иска на площади 4,7 гектара создается малая промышленная зона для 21 субъекта предпринимательства. Также на площади 3,1 га возводится промышленная зона, где появится современный кластер по переработке хлопка.