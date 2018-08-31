В Бухарской области открыли месторождение природного газа

Газ получен в процессе испытания уже первой поисковой скважины из верхнеюрских отложений. На месторождении Тумарис будут продолжены разведочные работы с бурением очередных поисковых скважин

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Узбекнефтегаз открыл новое месторождение природного газа и газового конденсата в Бухарской области на границе с Туркменистаном.

На новом газоконденсатном месторождении (ГКМ) Тумарис в Бухарской области получен промышленный приток природного газа, пишет Neftegaz.ru . Газ получен в процессе испытания уже первой поисковой скважины из верхнеюрских отложений в интервале глубин 2028-2020 м.

Перспективные ресурсы новой структуры, расположенной на границе с Туркменистаном, по категории С3 оценены в объеме 5,2 млрд м3 природного газа и 131 тыс газового конденсата.

На месторождении Тумарис будут продолжены разведочные работы с бурением очередных поисковых скважин №2 и №3 с целью дальнейшего поиска выявленных залежей углеводородов. Площадь структуры составляет 13 км2, она была подготовлена к поисковому бурению в 2017 году. Нередко буровым подрядчиком в Узбекистане является Eriell, но в данном случае подрядчик не анонсирован.

Пока Узбекнефтегаз молчит, лишь говорит о перспективах работы с экспертами Зарубежнефти, которые совместно со специалистами Андижаннефти 27-30 августа изучали возможность увеличения добычи нефти на месторождениях Хартум, Бостон, Южный Аламышик, Наманган, Тергачи и Шорбулак, но - не Тумарис.