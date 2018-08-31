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Специалисты Узбекнефтегаза и Зарубежнефти

"Зарубежнефть" изучает возможности увеличения добычи нефти в Узбекистане

Пресс-служба "Узбекнефтегаза"
Экономика
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Российские специалисты во время визита в Узбекистан собрали материалы для дальнейшего анализа.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Специалисты АО "Зарубежнефть" и "Узбекнефтегаза" изучают возможности увеличения добычи нефти на территории Узбекистана, сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".

"В период 27-30 августа в Узбекистане находилась группа экспертов АО "Зарубежнефть" (по геологии, геофизике и разработке месторождений), которая работала совместно со специалистами АО "Андижаннефть", изучая возможность увеличения добычи нефти на месторождениях Хартум, Бостон, Южный Аламышик, Наманган, Тергачи и Шорбулак" - говорится в сообщении.

Российские специалисты отобрали материалы для дальнейшего анализа.

Рассматриваются различные технологии, с том числе спуск электроцентробежных насосов и повышение эффективности ремонтных работ на скважинах.

"Узбекнефтегаз" и "Зарубежнефть" 30 июня подписали меморандум о сотрудничестве, согласно документу, сторонами создали совместную рабочую группу и начали исследования. 

"Зарубежнефть" - российская нефтегазовая компания стратегического значения, имеющая богатую историю и уникальный опыт внешнеэкономической деятельности.




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