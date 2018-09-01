Узбекистан и Великобритания открыли хлопковое предприятие в Термезе

Завод оснащен современным оборудованием стоимостью 13 миллионов 500 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В Термезе заработало узбекско-британское совместное предприятие Amudar Teхtile, передает УзА.

© Sputnik / Станислав Корытников Сингапурская Indorama инвестирует 335 миллионов долларов в узбекский хлопок

Завод оснащен современным оборудованием стоимостью 13 миллионов 500 тысяч долларов.

Предприятие будет выпускать высококачественную пряжу местного хлопка-сырца. Предполагается, что продукция на сумму более 10 миллионов долларов будет ежегодно уходить на экспорт.

На новом производстве занято 700 человек.

Напомним, в августе сообщалось, что сингапурская Indorama в 2019-2023 годах инвестирует 340 миллионов долларов в создание хлопково-текстильного кластера в Узбекистане.

Также ранее руководство АО "Узбеклегпром" (ныне "Узтекстильпром") заявило, что планирует к 2021 году создать десять хлопково-текстильных кластеров.