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Турция запустила под Ташкентом самый современный в ЦА завод по производству металлоконструкций

Под Ташкентом открыли завод по производству металлоконструкций

Экономика
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На заводе будут выпускать металлоконструкции для каркасных сооружений промышленного и гражданского назначения, линий электропередачи и ветряных турбин.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Турецкая Dal Teknik Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş. запустила в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Ангрен" самый современный в Центральной Азии завод по производству металлоконструкций.

Здесь будут выпускать металлоконструкции широкого применения, в том числе для каркасных сооружений промышленного и гражданского назначения, линий электропередачи, солнечных панелей, ветряных турбин, башенных и мостовых кранов, резервуаров.

Производственная мощность завода на первом этапе составит 12 тысяч тонн продукции в год. На втором этапе мощность вырастет в два раза - до 24 тысяч тонн, на третьем – до 30 тысяч. Турецкая компания инвестировала в проект 10,7 миллиона долларов, в результате было создано 170 новых рабочих мест, пишет Podrobno.uz.

Монтаж автомобильных шин
© Sputnik / Константин Чалабов
В СЭЗ "Ангрен" новый завод выпустил первую партию автомобильных шин
Dal Teknik Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş. работает в Узбекистане с 2012 года и на протяжении пяти лет реализовала инвестиционные проекты по строительству и расширению цементного завода в Джизакской области на 133,4 миллиона долларов и по строительству цементного завода в Шерабадском районе Сурхандарьинской области на 203,1 миллиона долларов.

Кроме того, турки приобрели завод по производству цемента мощностью 100 тысяч тонн в год, расположенный в Джизакской области, а также долю в предприятии Zomin Sement Invest Karyer, занимающемся добычей известняка. Сейчас они ведут разработку новых инвестиционных проектов в Джизакской области на 12,6 миллиона долларов.




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