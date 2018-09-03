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Добыча нефти

Больше черного золота: в Хартуме добывают до 30 кубометров нефти в сутки

© REUTERS / Sergei Karpukhin
Экономика
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Такие показатели скважина №83, которую пробурили за три месяца, продемонстрировала в конце августа.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. На месторождении Хартум в Андижанской области добывают нефть дебитом до 30 кубометров в сутки, сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".

Скважину №83, продемонстрировавшую эти показатели, пробурили за три месяца с применением современных технологий.

"Для сравнения, строительство скважины №82 закончено за 18 месяцев в 2006-2007 годах. Что касается скважины №83, то она пробурена всего за 3 месяца благодаря введению и применению новых современных технологий, что составляет 600% ускорения", - уточняется в пресс-релизе.

В ближайшее время на месторождении пробурят еще три-четыре скважины.

С 27 по 30 августа Узбекистан посетила группа экспертов российской компании "Зарубежнефть", они провели переговоры с представителями "Андижаннефти" и изучили возможность увеличения добычи черного золота на месторождениях Бостон, Хартум, Южный Аламышик, Наманган, Тергачи и Шорбулак.

Теги:
месторождение, Добыча, Нефть



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