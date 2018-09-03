Узбекистан и КНР наладили доставку грузов в Афганистан по новому коридору

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Узбекистан совместно с Китаем начал перевозку грузов в Афганистан по новому транспортному коридору, сообщает Podrobno.uz.

Этим занимается созданная в 2018 году совместная компания Silk Road International, основная деятельность которой – доставка по маршруту Ташкент - Андижан - Ош - Иркештам - Кашгар.

Предприятие перевозит бобовые культуры, соки и нектары из Узбекистана в Китайскую Народную Республику, хлопчатобумажную пряжу.

Кроме того, из Китая в РУ везут стройматериалы, саженцы, автозапчасти и товары народного потребления.

Теперь различные грузы повезут и в город Хайратон на севере Афганистана, общая протяженность пути составляет 1,6 тысячи километров.

Ранее сообщалось о планах китайской компании Beijing Jiufang Grang Move Transportation Equipment Co.Ltd установить в городах Узбекистана низкополые, однорельсовые, подвесные поезда.