GM Uzbekistan заключила в "Автосалоне под открытым небом" 40 контрактов

Компания решила сделать акцию постоянной и проводить ее по всей республике, на продажу в рамках "Автосалона под открытым небом" планируется выставить 1475 автомобилей Spark, Cobalt и Lacetti.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Компания GM Uzbekistan за первый день работы "Автосалона под открытым небом" заключила контракты на 40 автомобилей общей стоимостью 3 млрд 850 млн сумов, сообщила пресс-служба. Между тем автолюбители по-разному отнеслись к такому формату торговли.

Новую акцию компания запустила 2 сентября на территории автомобильного рынка "Сергели" в Ташкенте, когда большинство автосалонов было закрыто в связи с праздниками. Все желающие могли приобрести автомобили Spark, Cobalt или Lacetti, заключив контакт за 45 минут. В подарок покупатели получали велосипед.

GM Uzbekistan

GM Uzbekistan 1 / 2 GM Uzbekistan

"Сотрудники автосалона старались предоставить покупателям максимальный комфорт и высокий уровень сервиса. Консультации и ответы на вопросы от покупателей, а также заключение контрактов происходили оперативно и в праздничном настроении. Все желающие могли насладиться прохладительными напитками и угощениями, а также обменяться своими впечатлениями от акции. Поддерживая движение за здоровый образ жизни, некоторые из покупателей домой уезжали именно на велосипедах", - сообщили в GM.

Компания решила сделать акцию постоянной и проводить ее по всей республике. На продажу в рамках "Автосалона под открытым небом" планируется выставить 1475 автомобилей Spark, Cobalt и Lacetti. В планах - увеличить количество продаваемых в таком формате авто и добавить другие модели в разных комплектациях и цветах.

"Если вам понадобился автомобиль в выходные или праздничные дни, без очередей и именно с автосалона, то теперь любой желающий может приобрести машину на наших торговых площадках под открытым небом. Несмотря на то что данный вид сервиса для Узбекистана в новинку, уже за первый день работы было законтрактовано 40 автомобилей, реализовано 28. Общая сумма контрактов составила 3 млрд 850 млн сумов", - сообщил представитель Sergeli-Avtotexxizmat Бекзод Ирискулов.

Многие дилеры также заинтересовались форматом и планируют в ближайшее время организовать продажу автомобилей в выходные и праздничные дни. Сегодня, 4 сентября, "Автосалон под открытым небом" продолжает работу.

Узбекистанцы по-разному отнеслись к такому "фирменному базару от производителя". Большинство из пользователей оказались разочарованы ассортиментом автомобилей, желая увидеть на открытых площадках более широкий модельный ряд.

"А где же "Дамасы", "Малибу" и другие модели?", — вопрошает один из комментаторов.

Другие заметили, что за счет нового формата продаж можно будет надеяться на снижение цен на автомобили GM.

"Теперь за аренду меньше, да и прошлые наценки убрали. Неужели и впрямь налаживается нормальная работа или наоборот у компании все так плохо, что распродают остатки?", — рассуждает другой пользователь.

Другие интернет-пользователи рассуждают о качестве велосипедов, которые покупателям достаются в подарок при оформлении контракта. Кто-то заметил, что модели самые дешевый и в рекламе выглядят куда-лучше оригинальных байков. Но все же главная претензия узбекистанцев - это прайс на машины.

"Это все равно дорого, очень дорого. В Таджикистане можно за эти деньги приличную подержанную иномарку купить, а в Кыргызстане цены на эти машины заметно дешевле. Нужна реальная конкуренция или отмена растаможки, а не такие базары", — замечает один из автолюбителей.

В августе компания GM заявляла о серьезных преобразованиях, в том числе по части общения с клиентами. Автопроизводитель намерен существенно повысить качество обслуживания, обеспечив машинами даже отдаленные регионы страны. При этом в перспективе руководство не исключает некоторого удешевления продукции.